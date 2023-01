Zware brand verwoest bijgebouw in Sint-Laureins: "Heel mijn hobbyruimte is weg"

Bewoonster Greet Heynssens vernam het nieuws op een wel heel bijzondere manier. “Ik was in Eeklo aanwezig op een hockeywedstrijd van de kleinkinderen toen ik een telefoontje kreeg van een bevriende traiteur”, vertelt Greet. “Hij was bezig met de voorbereidingen van een feest in de brandweerkazerne, toen plots het alarm afging. Even later bleek dat het onheil zich bij ons afspeelde. Ik ben meteen naar huis gekomen.”



Door de brand is Greet meteen haar hobbyruimte kwijt. “Dat gebouwtje was mijn mancave”, zucht de vrouw. “Ik zat er graag, las er ’s morgens mijn krant en kon er genieten van mijn vogels. Nu ben ik helaas alles kwijt. Gelukkig vielen er geen gewonden.”

De oorzaak van de brand zou mogelijk bij een houtkachel liggen.