14 jaar na drama Fabeltjesland in Dendermonde: "Mijn kinderen hebben oma nooit gekend"

Het stadsbestuur van Dendermonde besliste om geen publiek herdenkingsmoment meer te houden. Het hoefde niet meer voor de nabestaanden. "Ik ben er de voorbije 14 jaar naartoe geweest, maar in al die jaren hebben nog mensen iemand verloren", zegt Blindeman. "Het is beter elk op zich er even bij stil te staan. Dat is veel krachtiger dan een gecoördineerd event." Vorig jaar was er door corona ook geen gezamenlijk moment. "Ik ben dan de 23ste in de late avond met mijn kinderen en vrouw een bloemetje gaan leggen. De korpschef stond er toevallig ook. We hebben niets tegen elkaar gezegd. De stilte delen is ook belangrijk."