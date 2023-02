Bestuurder rijdt 204 kilometer per uur op Koninklijke Baan: rijbewijs ingetrokken

Tijdens een controleactie van de politie Bredene/De Haan werden zaterdagnacht 132 bestuurders gecontroleerd op alcohol- en drugsgebruik. Daarbij merkte de politie een auto op die gevaarlijk en extreem snel reed.

De auto haalde op de Koninklijk Baan een snelheid van maar liefst 204 kilometer per uur, terwijl de maximumsnelheid daar 70 kilometer per uur is. De bestuurder legde een positieve adem- en speekseltest af. Het rijbewijs van de Oostendenaar van 47 werd daarom onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen en hij zal zich later voor de rechtbank moeten verantwoorden.