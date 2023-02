Aalsterse erfgoedvereniging wil dat stad plannen voor Sint-Jozefkerk anders aanpakt

De Sint-Jozefkerk aan het Esplanadeplein is in slechte staat. Er vallen brokstukken af waardoor de stad Aalst veiligheidsmaatregelen heeft moeten nemen om de passanten op straat en de leerlingen van een naastgelegen school te beschermen. Maar het is ook de hoogste kerk van Aalst: “Het is een landmark in de stad. Aalst verliest een visueel kenmerk als dat weg zou zijn. Er staat ook een uniek orgel in, dat perfect klinkt in die kerk.” Dat zijn redenen om de kerk als erfgoed te behouden, volgens de vereniging.