Assenede heeft eindelijk oplossing voor drassige kerkhof: "We gaan lava injecteren in de bodem"

Maar de gemeente heeft nu eindelijk een oplossing voor dat probleem. "We gaan de bodem verticaal draineren en injecteren met een substraat van lava. We hebben een proef gedaan, en het werkt. Daarna komt er ook een wadi die het overtallige regenwater moet bufferen zodat het langzaam in de bodem kan infiltreren."



De gemeente gaat niet alleen de bodem van de begraafplaats aanpakken. Zo komt er ook meer groen. "We voorzien onder meer zes hoogstammige bomen, extra heesters en gaan op bepaalde plaatsen het gras opnieuw inzaaien. Verder leggen we ook nog een bloemenweide aan en in het najaar steken we bloembollen de grond in."