Banken zijn voortaan dag en nacht bereikbaar voor slachtoffers van phishing: "Kan veel financiële schade vermijden"

Staatssecretaris Bertrand maakte vanochtend bij Radio2 bekend dat eindelijk alle banken 24 uur per dag bereikbaar zijn. In oktober 2022 maakte haar voorganger Eva De Bleeker zich nog boos, omdat bepaalde banken er maar niet in slaagden om hun klantendienst 24/7 bereikbaar te maken.

"Ik ben blij dat alle banken de deadline van januari 2023 gehaald hebben. Het was voor de banken niet altijd eenvoudig om die permanente bereikbaarheid te regelen, want het gaat om zeer gevoelige klantengegevens. Banken kunnen daarvoor niet zomaar met een extern callcenter samenwerken."



Volgens Bertrand is dit een belangrijke stap vooruit. "Slachtoffers kunnen nu veel makkelijker hun bankapp blokkeren. Dit zal veel financiële schade kunnen vermijden."