Wie is verantwoordelijk voor de ingestorte brug over de antitankgracht in Schilde? 

In Schilde is er onenigheid over de verantwoordelijkheid bij het instorten van een overwelving van de antitankgracht in Schilde. Volgens de gemeente is dat gebeurd nadat er bij het ruimen van slib in de gracht te veel druk op de constructie is terechtgekomen. De aannemer en beheerder Pidpa wijzen de verantwoordelijkheid af. Er komen nu experts aan te pas.