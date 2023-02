Bosland Gin en Boslandpralines: lokale streekproducten vanaf nu te koop in supermarkten van Center Parcs in Lommel en Peer

Bosland Gin, Boslandpralines, Boslandkoeken, Bosland Thee en het kinderboek "Pixie Pix in Bosland". Dat zijn allemaal lokale producten uit Bosland die de bezoekers van Center Parcs voortaan kunnen kopen in de foodstores van De Vossemeren in Lommel en Erperheide in Peer. Ze worden uitgestald in speciaal hiervoor ontworpen displays.