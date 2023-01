Brand op onderzoeksschip voor duikexpedities van National Geographic in Antwerpen

Vanmiddag is er brand uitgebroken op de Commandant Fourcault, een onderzoeksschip aan het Kattendijkdok in Antwerpen. Het motorcompartiment had vuur gevat. "Dat compartiment zat diep in de boot. Het was moeilijk bereikbaar en we hebben enkele pogingen moeten ondernemen om het vuur te kunnen blussen", zegt woordvoerder Kristof Geens van Brandweerzone Antwerpen.