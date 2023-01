Betaald worden om minder energie te verbruiken? Britten krijgen (klein) bedrag om vanavond op energieverbruik te letten

Een echte angst voor een Black-out is er niet zegt Lia Van Bekhoven. "Vlak na de invasie van Oekraïne leek de situatie ernstiger, nu is het duidelijk dat een black-out afwendbaar is. Deze actie wordt gezien als een voorzorgsmaatregel. Als dit experiment een succes is, zou het in gevallen van nood worden overgedaan. Maar de regering zou dat liever niet willen."

"Het plan van de regering is om binnen zeven jaar genoeg windenergie te produceren voor ieder Brits huishouden. De Britten zijn kampioenen op het vlak van windenergie, daar hebben ze veel en snel in geïnvesteerd."