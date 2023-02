Camera moet bedrijvenzone en fuifzaal in Oosterzele veiliger maken

Oosterzele voert de strijd tegen inbraken en overlast op. De gemeente plaatst een bewakingscamera in de bedrijvenzone in de Lange Ambachtstraat, langs de gewestweg N42.

De buurt klaagt al een tijdje over inbraken, vandalisme en overlast. In de zone ligt ook een fuifzaal, en ook daar vragen ze al langer naar extra toezicht tijdens fuiven. Daarom komt de bewakingscamera op het gebouw van de fuifzaal. "De ondernemers van de Lange Ambachtstraat kunnen binnenkort opgelucht ademhalen nu ze weten dat een extra oog de buurt in de gaten houdt", zegt burgemeester Johan Van Durme (CD&V). "De camera zal ook werk en kosten besparen voor de organisatoren van activiteiten in de fuifzaal. Vooral buiten de fuifzaal zorgen de fuifbeesten voor overlast. Ze maken brievenbussen van de bedrijven kapot, er zijn vechtpartijen, ze dringen binnen in de bedrijven, ze lopen op de daken. Allemaal domme dingen. Nu zal die camera ons helpen om die mensen te identificeren en de nodige straffen te geven."