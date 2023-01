CD&V in Arendonk wordt "iedereen 2370": "De naam CD&V berokkent ons schade"

"We scheuren ons niet af van CD&V, als we bovenlokaal gaan, blijft CD&V ons aanspreekpunt. We blijven ook achter de christelijke waarden staan. Officieel blijven we ook een afdeling van CD&V, in Arendonk, maar lokaal willen we iedereen in Arendonk aanspreken en we merkten dat de naam CD&V die lading niet voldoende dekte."