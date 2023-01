Bijna 3.000 leerlingen doen aan duaal leren, dat cijfer moet nog omhoog vindt minister van Werk Jo Brouns: "Scholen en bedrijven rond de tafel"

Thomas Geurs is 15 jaar. Hij gaat deeltijds naar school in Maaseik, in Limburg, en hij werkt deeltijds bij een keukenfabrikant in de buurt. "De ene week werk ik drie dagen en ga ik twee dagen naar school, de andere week werk ik twee dagen en ga ik drie dagen naar school", vertelt Thomas. Voor hem werkt dit systeem prima. "Acht uur per dag aan een schoolbank zitten, dat was niets voor mij."

Thomas is niet alleen. In totaal zijn er 2.814 leerlingen in het Nederlandstalig onderwijs die aan duaal leren doen, tegenover 2.337 vorig schooljaar. Dat is dus een stijging met 20 procent.