De Lijn bestelt 17 elektrische trambussen voor de lijn Hasselt-Maasmechelen 

"Met de bestelling van de trambussen zetten we een belangrijke stap in de realisatie van een lijn uit het oude Spartacusplan", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). "We gebruiken elektrische, emissievrije trambussen die zoveel mogelijk de files voorbij zullen steken omdat ze in een eigen bedding rijden. Ze hebben de kwaliteit van een tram, maar de flexibiliteit van een bus. Het is een belangrijke stap naar een beter openbaar vervoer en een betere mobiliteit in Limburg."