De verloren geschiedenis van de fabriek waarvoor de autoruiten op de Brusselse Ring werden dichtgedraaid: Cokeries de Marly

Het nieuwe postsorteercentrum van Bpost, bij de kruising van het Kanaal van Willebroek en het Viaduct van Vilvoorde, is een kleurloos bedrijfscomplex. Het zal nooit zoveel spektakel maken als Cokeries de Marly, het bedrijf dat op dezelfde plaats in 2005 werd gesloopt. Maar goed ook, het cokesbedrijf was een van de beruchtste fabrieken uit de Belgische industriegeschiedenis. Voor wie in de omgeving woonde en voor al die benauwde autobestuurders die op het Viaduct van Vilvoorde snel hun autoruiten manueel dichtdraaiden.

Cokeries de Marly, later Carcoke nv, stond voor meer dan zestig jaar cokesproductie aan de rand van een alsmaar uitbreidend Brussel. Jarenlang werd de skyline van Brussel getekend door de schoorstenen en destillatiegebouwen, met stoomwolken en een zuur geurende uitstoot. De fabriek ging failliet in 1993. Ze was niet meer rendabel en was een bedreiging voor de leefbaarheid van Brussel geworden.