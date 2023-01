Dodentol van schietpartij Monterey Park loopt op tot 11: slachtoffer overlijdt in ziekenhuis aan verwondingen

De schietpartij in Monterey Park (Californië) is één van de dodelijkste schietincidenten in de VS sinds Uvalde (Texas) vorig jaar. Toen werden 19 kinderen en 2 leerkrachten doodgeschoten. Nu staat de dodentol op 11 mensen. Afgelopen weekend was al duidelijk dat 10 mensen het leven hadden gelaten, nu blijkt dat nog één van de slachtoffers aan zijn verwondingen bezweken is.