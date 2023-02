Drie dronken bestuurders veroorzaken ongevallen met gekwetsten in Mechelen

Een dronken man heeft met zijn elektrische fiets twee voetgangers aangereden in de Baroniestraat in Mechelen. Eén van hen raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. Een dronken bestuurder reed met zijn auto iemand op een step aan, waarbij het slachtoffer lichte verwondingen opliep. Nog een andere autobestuurder die te veel alcohol in zijn bloed had, reed in op een politieagent die alcoholcontroles afnam. De agent raakte lichtgewond.