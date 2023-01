Wagen brandt uit onder carport in Tielt, vuur slaat over naar bovenverdieping van huis waar gezin ligt te slapen

De brand begon om 5 uur in de wijk Ronceval in Tielt. Een auto die onder een carport stond geparkeerd, vatte vuur en brandde helemaal uit. De vlammen sloegen over naar de bovenverdieping van het huis waar een gezin met twee kinderen lag te slapen.

De vader van het gezin werd gelukkig op tijd wakker en kon zijn gezin in veiligheid brengen. De brandweer kon voorkomen dat het vuur het volledige huis in de as legde, maar de schade is groot. De bewoners kunnen voorlopig in het huis van een overleden familielid wonen.