OCMW's hebben meer dan genoeg geld voor energiesteun, "maar zien dat veel mensen wachten om de stap te zetten"

Onder meer bij het OCMW in Turnhout hadden ze op het einde van het jaar nog geld over. "Het gaat over ongeveer 30.000 euro, op een totaal van 148.000 euro die we gekregen hebben", zegt Turnhouts OCMW-voorzitter Kelly Verheyen (Vooruit). "Ook bij veel andere OCMW's hoor ik dat er nog geld voor energiesteun over is."

"In sommige OCMW's zal men met het extra geld al heel wat mensen mee hebben kunnen helpen, in andere is het nog even afwachten", bevestigt Debast. "Mensen hebben hun eindafrekening nog niet gekregen of ze krijgen steun van familie of vrienden wanneer ze in de problemen komen. Daardoor duurt het wat langer voordat ze de stap naar het OCMW zetten. Dat kan een verklaring zijn waarom sommige OCMW's nog geld over hebben."

Ze roept mensen die problemen hebben of vrezen in de problemen te komen op om tijdig naar het OCMW te stappen. "We begrijpen dat de drempel nog hoog is voor veel mensen. Heel wat onder hen hadden ook niet gedacht dat ze naar het OCMW zouden moeten gaan met hun energiefactuur, maar vandaag is de context zo dat veel mensen daar toch mee in de problemen komen. En dus zeggen we: laat het niet te lang aanslepen, zet op tijd die stap zodat men je kan helpen."