Fietsster (41) in levensgevaar na aanrijding door vrachtwagen in Zwijndrecht

Op de Kruibeeksesteenweg in Zwijndrecht is een fietsster levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval. Een vrachtwagen sloeg af en had de vrouw van 41 wellicht niet gezien. Ze is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht onder begeleiding van een MUG. De omstandigheden van het ongeval worden onderzocht. Daarvoor zal onder meer de vrachtwagenchauffeur worden verhoord.