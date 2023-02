Loods met auto's uitgebrand in Lummen

De brand is rond 17 uur uitgebroken, in een loods in de Schalbroekstraat. "Het gaat om een garage of werkplaats achter een huis", vertelt Gretel Kerkhofs van de Hulpverleningszone Zuid-West Limburg. "Daar stond een tiental auto's in. Het was een hevige brand, de rookpluim was al van ver in de omtrek te zien."