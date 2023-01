Natuurbranden in Nederland zullen vaker onbeheersbaar worden, zegt rapport: geldt dit ook voor Vlaanderen?

Ook hier beleefden we heel wat lange, droge periodes tijdens de afgelopen jaren. In de zomer van 2022 was het neerslagtekort historisch groot in Vlaanderen, maar ook in 2017, 2018, 2019 en 2020 beleefden we een erg droge zomer. Dat maakt vijf droge zomers tijdens de voorbije zes jaar.

We zien ook vaker droogteperiodes die al vroeg in de lente vallen, zoals vorig jaar toen maart heel droog verliep. Vorig jaar viel er in maart amper 2,2 millimeter neerslag in Ukkel, terwijl dat normaal bijna 60 millimeter is (of 60 liter water per vierkante water).

Het effect van onze natte winters, die door de klimaatverandering naar verwachting nog vaker zullen voorkomen en intenser zullen worden, raakt daardoor sneller uitgewist in het voorjaar. Door de klimaatverandering verhoogt dus wel degelijk het risico op natuurbranden, zegt ook het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): "In Vlaanderen houden we rekening met meer branden."