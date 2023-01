Russische man die lid zegt te zijn geweest van huurlingenleger Wagner is aangehouden door Noorse politie

Medvedev werd opgepakt nadat hij tijdens de nacht van 12 op 13 januari illegaal de grens was overgestoken naar Noorwegen, zei zijn Noorse advocaat Brynjulf Risnes aan het Franse persagentschap AFP. Volgens zijn advocaat is hij bereid om over zijn ervaring in de Wagner-groep te praten met mensen die onderzoek doen naar oorlogsmisdaden.



Volgens Gulagu zou Medvedev zich in juli 2022 aangesloten hebben bij het huurlingenleger met een contract van vier maanden, die hij doorbracht in Oekraïne. Maar toen hij daarna te horen kreeg dat zijn contract ongevraagd zou worden verlengd, sloeg hij op de vlucht. Volgens zijn advocaat wou Medvedev niet meer bij Wagner blijven omdat hij "iets helemaal anders had meegemaakt dan hij verwacht had".