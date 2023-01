Hasselaars lenen bibliotheekboeken bij hun buren via een unieke "Boekenbuur"-app

De test wordt opgestart in de wijken Runkst en Banneux waar zo’n 40 mensen samen 500 boeken krijgen geleverd. Via de app kunnen inwoners zien welke boeken er beschikbaar zijn in hun buurt en kunnen die dan uitlenen. “Het is een uniek systeem in Vlaanderen”, glundert schepen Habib El Ouakili (RoodGroen+). “Het is een vorm van een reizende wijkbibliotheek. De app zorgt ervoor dat mensen meer kunnen lezen en het zorgt tegelijk voor een beter contact tussen de mensen.” Volgens de schepen is de app een zeer laagdrempelig systeem om boeken te lenen.