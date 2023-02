Heist-op-den-Berg zet drones in om te meten hoeveel parkeerplaatsen er nodig zijn in de stad

In Heist-op-den-Berg vliegen drones vandaag voor de vierde en laatste keer uit om na te gaan hoe en waar er geparkeerd wordt in de gemeente. De drones moeten informatie geven over welke parkeerplaatsen bezet zijn en wanneer. Met die gegevens wil de gemeente meten hoeveel parkeerruimte er werkelijk nodig is- bijvoorbeeld ook op marktdagen wanneer het drukker is - om haar parkeerbeleid aan te passen aan de realiteit en efficiënter met de ruimte om te springen.