Henriëtte Dejonghe (109) is oudste inwoner van het Brussels Gewest: "Trots dat Dejonghe nu de oudste is"

Voor de gelegenheid bracht Carla Dejonghe, Open VLD-politica en achternicht van Henriëtte, een bezoekje aan haar groottante. Dat deed ze met haar assistentiehond Zola. Ze vertelt over haar groottante aan Radio2 Vlaams-Brabant & Brussel: "We zijn erg trots dat Dejonghe nu de oudste is", lacht ze.

"Ze heeft een heel leven achter de rug en heeft nog de tijd gekend dat vrouwen geen stemrecht hadden. Bij de vorige verkiezingen stond ze er dan ook op om haar identiteitskaart tijdig te laten vernieuwen om te kunnen gaan stemmen. In het stemhokje zelf, was het makkelijk, want ze zocht gewoon haar eigen familienaam op het stembiljet."

Henriëtte is zot van dieren, lust ook graag een stukje chocolade en houdt van een glaasje porto.