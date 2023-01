Hoe beschermen we Vlaanderen tegen droogte en overstromingen? Boeren, natuurverenigingen en steden werken voor het eerst samen

Waarom is dit nu eigenlijk nodig? Er is steeds minder grondwater beschikbaar in Vlaanderen. In de helft van Vlaanderen staat het grondwater in april al laag tot zeer laag. Daardoor is er vaak weinig reserve aan het begin van de zomer, en dat terwijl de zomers steeds droger en heter worden. Tegelijk zullen we door de klimaatverandering ook vaker te kampen hebben met wateroverlast, doordat er intensere regenbuien vallen. Daarom werkte de Vlaamse regering de zogenaamde Blue Deal uit. Dat moet ervoor zorgen dat water meer plaats krijgt om in te sijpelen. Dat helpt tegen wateroverlast én watertekorten.