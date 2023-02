Huis in Riemst voorlopig ontruimd, na verzakking door waterlek

De holtes die door het waterlek ontstaan zijn onder de Misweg in Zussen zullen door een gespecialiseerde firma worden opgevuld, zodat ze weer stabiel zijn. "Waarschijnlijk gaan we via een boorgat een soort schuimbeton spuiten in de holte die ontstaan is", legt burgemeester Mark Vos uit. "We hebben die techniek al vaker toegepast en weten ook welke firma's dat kunnen. En we zijn daarvoor nu een planning aan het opmaken, zodat die werkzaamheden zo snel mogelijk kunnen uitgevoerd worden. Hopelijk is dat eind deze week, of ten laatste begin volgende week."