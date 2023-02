Huis vernield door brand in Zwevegem

Rond 20.45 uur zondagavond merkten buren de brand in het huis op. Ze vreesden dat de bewoners thuis waren. Maar ze waren met vrienden op restaurant en dus gelukkig niet thuis.

Wellicht is de brand ontstaan aan de schoorsteen, maar omdat niemand thuis was kon het vuur zich ontwikkelen tot een volwaardige brand. De brandweer had de brand snel onder controle, maar het huis is volledig vernield.