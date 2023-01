In 2022 daalde het internetgebruik in ons land voor het eerst

Na jarenlange stijging is het internetverkeer op het zogenaamde BNIX-platform (het hart van het Belgische internet), voor het eerst gedaald. Dat blijkt uit cijfers van IT-bedrijf Belnet. De gemiddelde trafiek klokte af op 198 gigabit per seconde tegenover 224 gigabit per seconde in 2021, een daling met 13 procent. De daling is eerder een normalisatie na de uitzonderlijke coronajaren waarin er veel meer internetgebruik was door thuiswerk en het gebruik van videostreamingsdiensten. We zitten wel nog altijd veel meer op het internet dan voor corona.