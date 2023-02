Inbrekers stelen tientallen ontdooide snacks uit frituur in Eernegem: "Wat ze ermee gaan doen is groot raadsel"

Uitbaatster Sandra Vanwynsberghe ontdekte de diefstal zondagochtend toen ze haar frituur opendeed langs de Oostendesteenweg in Eernegem, een deelgemeente van Ichtegem. Bij het binnengaan zag ze dat de achterdeur met bruut geweld geopend werd. Ze besliste meteen de hele frituur te controleren. "Eerst ging ik naar de kassa kijken", vertelt ze, "al snel was duidelijk dat alle geld daaruit verdwenen was."

Maar blijkbaar waren de dieven niet enkel op geld uit. "Uit de rekken graaiden ze dozen vol ontdooide frituursnacks mee. Tientallen frikandellen, brochetten, chicken fingers, bitterballen en mammoetworsten zijn gestolen. Wat ze daarmee zijn is een groot raadsel. Verkopen kan niet en opeten lijkt me onwaarschijnlijk." Daarnaast namen de dieven ook een dure microgolfoven, enkele grote potten saus en tientallen blikjes drank mee. In totaal loopt de buit op tot 3.000 euro.