Japanse premier trekt aan alarmbel: "Lage geboortecijfer bedreigt functioneren van Japanse samenleving"

Japan staat met zijn dalende geboortecijfer niet alleen. Het is een fenomeen dat zich in veel geïndustrialiseerde landen voordoet, en ook in de landen die Japan omringen. Maar in Japan is de situatie des te acuter omdat ook de levensverwachting al decennialang is gestegen. Zo'n 28 procent van de Japanners is ouder dan 65 jaar. Enkel het ministaatje Monaco telt méér oude inwoners. Vorig jaar werden in Japan meer dan 90.000 100-plussers geteld.

Tekenend is overigens dat Japan zijn 100-jarigen niet meer viert zoals voorheen. Traditiegetrouw kreeg wie 100 jaar werd naast felicitaties van de regering een zilveren sakékopje cadeau. Maar sinds 2016 moeten de jarigen genoegen nemen met een verzilverd kopje. Het cadeautje werd te duur voor de overheid omdat er simpelweg te veel 100-jarigen zijn in Japan.