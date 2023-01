Kinderen mogen dag na de profs zelf rijden op parcours Kasteelcross in Zonnebeke

De gratis crossinitiatie was een samenwerking tussen de sportdienst van Zonnebeke en wielerclub VWT uit deelgemeente Geluveld. Een van de begeleiders, renner Yentl Bekaert (23), kwam uit een andere deelgemeente: Passendale. Hij werd negende in de Kasteelcross op zaterdag.



"Ik was zaterdagavond dan ook moe, maar tevreden", aldus Yentl. "Het was een harde wedstrijd op een zwaar parcours. Vanmorgen viel de vermoeidheid mee. En deze kinderen begeleiden, doe ik met veel plezier. Iedereen is hier met volle goesting. Het is met vallen en opstaan voor sommigen, maar dat hoort erbij en daar word je crosser van. Ik gaf hier en daar tips over waar de kinderen het best rijden, maar het is belangrijker dat ze veel plezier hebben."