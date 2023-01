Nieuwe deal over textielcontainers moet Kortenaken 27.000 euro per jaar opleveren

Door de samenwerking is er niet langer plaats voor andere bedrijven of goede doelen om kledingcontainers te plaatsen. De gemeente schreef een openbare aanbesteding uit en daar kwam het VIT als winnaar uit de bus. Non-profitorganisaties zoals Oxfam of Wereld Missie Hulp komen er voortaan dus niet meer aan te pas. "We hadden inderdaad kunnen kiezen voor een ander partner, maar we vinden de duurzaamheid en de manier van recycleren die eraan gekoppeld is ook belangrijk."