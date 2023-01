Vier leden extreemrechtse militie Oath Keepers schuldig aan opruiende samenzwering bij bestorming Capitool

Ze wilden verhinderen dat het parlement Joe Biden, en niet Donald Trump, zou uitroepen als winnaar van de presidentsverkiezingen. Bij de bestorming stierven vier mensen. Vijf politieagenten stierven aan verschillende oorzaken na de aanval.



In dit wekenlange proces ging het over David Moerschel, Joseph Hackett, Roberto Minuta and Edward Vallejo. In november zijn al twee leiders van de Oath Keepers veroordeeld en er lopen nog processen.