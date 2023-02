Vlaamse Regering zet plan pijpleidingtraject op pauze, maar Diests actiecomité blijft waakzaam 

In de oorspronkelijke plannen waren drie tracés voorzien: een noordelijk, een centraal en een zuidelijk. Het centrale tracé werd al geschrapt omdat daardoor te veel eigendommen onteigend zouden worden. Het zuidelijke tracé loopt over het grondgebied van Diest.

Het actiecomité in Diest is tevreden dat de plannen op pauze worden gezet, maar blijft waakzaam: "Het gaat om een gigantische 45 meter brede greppel die zou gegraven worden voor die pijpleidingen. Daarna zou er ook niks meer op geplant mogen worden. Daarom maakten we ons zorgen."

"Met de leidingstraat is ook heel veel geld gemoeid. Dat wekt extra wantrouwen op. We gaan eventuele nieuwe plannen heel kritisch bekijken", zegt Bruno Kennes van het actiecomité. "We hebben eerder al beklemtoond dat er voor de pijpleiding alternatieven bestaan, zoals vervoer met de trein of met een schip. Er is nu sprake van alternatieve vormen van energie. Behoort waterstof daar ook toe? Dat is een heel explosief product. Wie wil zo’n product in zijn buurt? Welke industrie heeft overigens belang bij die leidingstraat? Vooral die in het Duitse Ruhrgebied."