Leuvense Sint-Jansschool schaft kleuterklassen af en creëert groeinesten

Een groeinest stimuleert ook heel erg de taalontwikkeling, merken ze in de school. "Bij een instapklas met kinderen van 2,5 jaar is er weinig taal aanwezig, het is eigenlijk de leerkracht die zorgt voor taal. Maar in een groep waar verschillende leeftijden samenzitten, nemen de kleintjes de taal over van de grotere kleuters", ondervindt de directeur.