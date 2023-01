Aantal mensen dat lichaam na overlijden aan wetenschap schenkt weer op pre-coronaniveau

De cijfers: aan de KU Leuven werden 134 lichamen geschonken in 2022, wat overeenkomt met een stijging van 3,9 procent ten opzichte van het jaar voordien. Bij UGent gaat het om 133 lichamen, 11 meer dan in 2021. Bij de UGent moest zelfs tijdelijk een donatiestop worden ingevoerd. In Hasselt werden 40 lichamen geschonken, 9 meer dan het jaar voordien. Aan de VUB tot slot werden 74 lichamen ter beschikking gesteld van de wetenschap. Ook in het Franstalige landsgedeelte werden meer lichamen aan de wetenschap geschonken het voorbije jaar.