Limburgers denken na over eigen mobiliteitsgedrag: "Waarom rijden we met de auto naar een fitnesscentrum"

Het mobiliteitsplan dat de vervoerregio heeft uitgewerkt, zet dan ook in op betere ontsluitingen met het openbaar en - vooral - een nog beter fietspadennetwerk, met bovenlokale functionele fietspaden en fietssnelwegen. "We willen nog iets meer inzetten op fietsen, omdat we al een fietstraditie hebben - vooral in weekends fietsen Limburgers massaal - en omdat we nu al heel wat goede fietspaden hebben", besluit Sven Lieten.

In totaal zullen er 5 mobiliteitscafés georganiseerd worden, telkens in een andere regio binnen Limburg. Per regio zijn er 100 stoelen beschikbaar. Het eerste mobiliteitscafé vindt plaats in Heusden-Zolder op 1 februari. Daarna volgen nog Dilsen-Stokkem, Diepenbeek, Borgloon en Lommel. Er moet vooraf ingeschreven worden.