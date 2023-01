Man uit Hoeilaart krijgt celstraf met uitstel voor neerschieten van inbreker

De zaak kwam in december 2022 voor de correctionele rechtbank, waar de verdediging pleitte voor de vrijspraak. "Dit was al de vierde inbraak bij mijn cliënt thuis", klonk het bij meester Jacques Vandeuren. "De vorige inbraak vond in mei 2020 plaats en werd gepleegd door vier gemaskerde en gewapende daders. Die feiten hebben een diepe, blijvende indruk nagelaten op mijn cliënt. Toen hij die avond, toen het al donker was, opnieuw inbrekers hoorde, is hij in paniek geschoten en heeft hij naar een wapen gegrepen.”

Nog volgens de strafpleiter had de beklaagde niet gericht geschoten. “Toen hij de deur van de kamer opende, was het donker. Op het moment dat hij een schim zag bewegen, heeft hij geschoten. Hij had zeker niet de bedoeling om iemand te raken, laat staan iemand te doden. Hier is van een poging tot doodslag geen sprake. Dit is iemand die door het trauma van de vorige inbraak onder onweerstaanbare dwang heeft gehandeld. Op zijn minst is dit ook een geval van noodweer of uitlokking.”