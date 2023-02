Mark Demesmaeker trekt N-VA lijst in Halle bij gemeenteraadsverkiezingen

Mark Demesmaeker gaat de N-VA-lijst trekken bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2024. Dat heeft de plaatselijke N-VA-afdeling beslist. Demesmaeker heeft al 24 jaar ervaring in de gemeenteraad van Halle, waarvan 6 jaar als schepen. Daarvoor was hij jarenlang nieuwsanker bij VTM. Demesmaeker zetelde ook in het Vlaams, Europees en federaal parlement. "Hij is de perfecte kandidaat om Halle terug op de rails te zetten", zegt voorzitter Dirk Van Heymbeeck van N-VA Halle.

"In 2012 waren we al de grootste partij in Halle", zegt Demesmaeker, "maar we zitten sindsdien in de oppositie. Maar door de nieuwe wetgeving wordt de verkozene met de meeste voorkeurstemmen uit de sterkste fractie de nieuwe burgemeester. De Hallenaars kunnen nu echt mee beslissen wie er gaat besturen. En dat willen wij graag doen als de kiezer dat beslist", besluit Mark Demesmaeker.