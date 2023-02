Meerderheidspartijen sturen Good Living terug naar tekentafel

Hoe het nu verder moet is niet helemaal duidelijk. Staatssecretaris Pascal Smet heeft al geantwoord in het parlement dat hij bereid is om aanpassingen te doen en de tekst te verduidelijken waar nodig. De Gewestelijke Ontwikkelingscommissie zal de verschillende opmerkingen na het openbaar onderzoek de komende weken verzamelen en verwerken. De Brusselse regering zal de tekst dan opnieuw moeten bekijken, maar sowieso is er weinig tijd, want de tekst moet nog naar de raad van state en Pascal Smet wil de tekst nog in voege laten gaan voor het eind van de legislatuur.