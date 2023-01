Misweg afgesloten in Riemst: deel van de ondergrond onder de weg en het fietspad weggespoeld door waterlek

Aan de Misweg in Zussen, deelgemeente van Riemst, is gisteravond een waterlek ontdekt. "Vermoedelijk is een koppeling losgekomen," vertelt burgemeester Mark Vos (CD&V), "en daardoor is er grond weggespoeld onder het voetpad en de weg. En het water is ook naar de vlak bij gelegen groeve gespoeld. En ook daar is schade ontstaan." De weg is daarom afgesloten.

De Misweg ligt vlak bij een oude mergelgroeve. De ondergrond heeft er in het verleden nog problemen veroorzaakt. Bijna exact drie jaar geleden was er na een verzakking in een kelder een gaslek. Ook toen werd de Misweg afgesloten.

Door het waterlek hadden acht gezinnen gisteravond geen drinkwater. Medewerkers van De Watergroep zijn ter plaatse gegaan om het lek te dichten. Dat is nu voorlopig hersteld, maar momenteel zijn er nog altijd vier huizen zonder drinkwater. En op heel wat plaatsen is er nog verminderde waterdruk.