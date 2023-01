Mogelijk 600.000 slachtoffers in Tigray: een oorlog veel dodelijker dan die in Oekraïne waar nauwelijks iemand van afweet

Emnet Negash had na anderhalf jaar opnieuw telefonisch contact met zijn ouders die in de Tigrese hoofdstad Mekele wonen. “Ik ben opgelucht dat ze nog in leven zijn. Helaas zijn ook familieleden omgekomen, nog anderen raakten gewond”, zegt hij. Negash is doctoraatsstudent fysische geografie aan de Gentse Universiteit en groeide op in Tigray. Samen met een team van medewerkers en professor geografie Jan Nyssen (UGent), die tien jaar in Tigray woonde en werkte, monitort hij het conflict in zijn thuisregio. Aangezien onafhankelijke journalistieke berichtgeving onmogelijk werd gemaakt door de blokkade werkte het team met satellietbeelden en getuigenissen. Ze ontwikkelden een humanitaire atlas met kaarten over veldslagen, luchtaanvallen, vluchtelingenstromen en burgerslachtoffers in Tigray.