N-VA Zaventem ontstemd over tweetalige reclamefolder voor nieuw privé-sportcentrum

De voorbije weken belandde in de brievenbussen van Zaventem en van de omliggende gemeenten een reclamefolder in het Nederlands en het Frans. Erik Rennen, gemeenteraadslid voor N-VA in Zaventem, is boos: "Wij vinden dat niet kunnen in een eentalige, Vlaamse gemeente. Ze moeten zich als privé-bedrijf inderdaad niet houden aan de taalwetgeving. Maar we hebben hier al problemen genoeg met anderstaligheid en verbrusseling. Dat is een gebrek aan respect voor de bevolking en het Vlaams karakter van onze gemeente."