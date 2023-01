Na CO-vergiftiging in Hooglede: "Al evenveel CO-melders verkocht als heel vorig jaar"

De familie van het gezin deed na het drama een oproep om een CO-melder te installeren. Dat viel niet in dovemansoren, want in de Euroshop in de streek zijn de CO-melders in trek. "De laatste weken merken we een sterke stijging", vertelt Miguel Bethuyne van Euroshop. "We hebben er dit jaar al even veel verkocht als heel vorig jaar."