Na Microsoft, Meta en Google schrapt nu ook muziekapp Spotify banen: waarom zo veel ontslagen bij technologiebedrijven?

Spotify is opgericht in 2006 door een Zweed en is een van de weinige Europese succesverhalen in de techwereld. Vanaf 2011 was het ook in ons land beschikbaar en sindsdien heeft het de muziekwereld op z’n kop gezet. "Spotify telt zo’n 450 miljoen gebruikers", zegt techexpert Bram Vandeputte. "Je zou kunnen denken dat het geld daar binnenstroomt, maar dat is niet zo. Bij het vorig kwartaal moesten ze toegeven dat ze een verlies van bijna 200 miljoen euro leiden."