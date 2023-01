Neef van beruchte Nederlandse crimineel Ridouan Taghi moet de cel in voor zijn "sleutelrol" in de misdaadorganisatie

Youssef Taghi is de neef van de beruchte Nederlands-Marokkaanse crimineel Ridouan Taghi. Die laatste zou volgens het Nederlandse Openbare Ministerie de opdracht gegeven hebben voor verschillende moorden. Taghi staat daarvoor terecht in het grote Marengo-proces. Hij wordt ervan verdacht zeker 6 moorden gepleegd te hebben tussen 2015 en 2017. In de Nederlandse pers wordt ook druk gespeculeerd over zijn rol in de moord op de Nederlandse misdaadjournalist Peter De Vries.

Daarnaast wordt hij ook 4 maal verdacht van poging tot moord en 3 maal voor de "voorbereidingshandelingen voor een moord". Er hangt Taghi voor die aanklachten een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd.