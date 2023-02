Nieuw station voor goederentreinen geopend in haven van Zeebrugge

In de haven van Zeebrugge is maandagochtend een nieuwe sporenbundel voorgesteld. De sporenbundel is een vernieuwd station voor goederentreinen met minstens 10 sporen naast elkaar. De bundel maakt het gemakkelijker om wagons te rangschikken en te manoeuvreren. Door het nieuwe station kunnen goederentreinen sneller en efficiënter behandeld worden.

Daarnaast is het ook een ecologische oplossing voor de toekomst. "Eén goederentrein vervangt 45 vrachtwagens", zegt Xander De Roo van TUC Rail, het bedrijf dat het nieuwe station mee heeft ontwikkeld. "Het voordeel is dus dat er heel wat minder vrachtwagens op de weg zijn. We verwachten in de toekomst ook een grote nood aan capaciteit. We proberen de haven van Zeebrugge klaar te maken voor de volledige shift naar het spoor."