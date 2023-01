Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert houdt nieuwjaarsspeech tijdens politieactie: "Wij laten ons niet intimideren"

"En nu staan we voor een jaar met nog evenveel uitdagingen. Maar we moeten vooruitkijken en hervormingen echt omarmen en bewijzen dat doemdenkers ongelijk hebben. In mei vindt een groot liberaal congres plaats waar we de lijnen trekken voor het liberalisme van de toekomst."



Uitdrukkelijke uithalen of subtiele sneren met naam en toenaam vielen er in tegenstelling tot de nieuwjaarsrecepties van sommige andere partijen niet te noteren. Toch benadrukt Lachaert meer in eigen handen te willen nemen. "Liberalen gaan bijvoorbeeld voor groene groei. We hebben het klimaatthema veel te lang overgelaten aan linkse partijen. Het is nu aan ons om antwoorden te schrijven waarbij welvaart, geloof in mensen en bedrijven, geloof in creativiteit, onderzoek en ontwikkeling centraal staan."